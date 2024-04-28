وزير الخارجية الإسرائيلي: مستعدون لتأجيل العملية في رفح

(مصراوي)

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن الإدارة الإسرائيلية مستعدة لتعليق العملية المرتقبة على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في سبيل التوصل إلى اتفاق حول إطلاق سراح الأسرى، وذلك بحسب ذكر القناة الـ12 الإسرائيلية.

ووصف كاتس، مذكرات الاعتقال التي يرتقب أن تصدرها محكمة العدل الدولية بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين بـ "النفاق المطلق"، قائلًا إنهم لن يغادروا إسرائيل إذا اقتضت الحاجة.



وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية قد ذكرت في تقرير لها أن المدعي العام لمحكمة العدل الدولية كريم خان سيصدر قرارًا باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي، مشيرة إلى أن القرار قد يصدر في مايو المقبل.