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BBC

لابيد: لو كنت مكان نتنياهو لرفضت اجتياح رفح

11:34 ص الأحد 28 أبريل 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، قوله إن صفقة تبادل الأسرى كان يمكن أن تتم في ديسمبر الماضي، إلا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقلت ذلك بموقفها المتشدد.

وأفاد لابيد، أنه كان سيرفض عملية اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل إتمام صفقة تبادل الأسرى في حال كان رئيسًا للوزراء بدلًا من نتنياهو.

وحذر لابيد من خطورة ترك مسألة الأسرى دون حل قائلًا، إنه في كل يوم يموت المزيد من الأسرى.

وأضاف زعيم المعارضة، أن عملية "تعافي" المجتمع الإسرائيلي لن تبدأ دون عودة الأسرى المحتجزين.

بنيامين نتنياهو إسرائيل غزة
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