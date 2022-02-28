توجيه السيسي باستكمال مراحل مشروع الصوامع الاستراتيجية ومباحثاته الهاتفية مع ملك الأردن تتصدر صحف القاهرة

القاهرة-(أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة، اليوم الاثنين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، واستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الاستراتيجية لزيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها.

كما اهتمت الصحف بنشر مباحثات الرئيس السيسي مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن هاتفيا حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف القطاعات، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسلطت الصحف الضوء على الإشادة باختيار مصر ضمن 6 دول اختارتها منظمة الصحة العالمية؛ لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بتقنية الحامض الريبوزي المرسال mRNA.

وفي التفاصيل، أفردت صحف القاهرة صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال المراحل التالية لمشروع الصوامع الإستراتيجية؛ بهدف زيادة حجمها الاستيعابي والتخزيني والمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، ومتابعة أسعارها السوقية، خاصة المدرج منها على بطاقة التموين، التي تتحمل الدولة الزيادات التي تمت عليها حتى الآن.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أ.ح. إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله "إن الاجتماع استعرض موقف السلع الإستراتيجية الغذائية ومتابعة توافرها وأسعارها، وكذلك الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك".

وأوضحت أن وزير التموين أكد - خلال الاجتماع - عدم وجود أي مشكلة في توفير السلع الأساسية، خاصة القمح والأرز، حيث أوضح أن الدولة تمتلك احتياطيا يكفى لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة، مشيرا إلى أن المخزون الإستراتيجي للقمح يصل إلى 4 أشهر، في حين سيبدأ موسم الإنتاج المحلي في أبريل القادم، والمستهدف هو الوصول إلى 4 ملايين طن، وتم تحديد سعر توريد الأردب بـ 810 جنيهات، بزيادة مقدارها 100 جنيه على العام الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع أيضا على استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ووجه بضرورة توفير جميع السلع، والتنسيق مع المحافظات والغرف التجارية، لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية للمعارض الغذائية مع تنظيم حملات دائمة للمتابعة الدورية، لضمان التزام العارضين بالأسعار المقررة والمعلنة.

وفي شأن رئاسي آخر، تحت عنوان "الرئيس يبحث مع ملك الأردن ملفات التعاون والقضايا الإقليمية والدولية"، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى أمس اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات، فضلًا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الملك عبدالله - خلال الاتصال - عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وتميزها في ظل التنسيق الدائم بين قيادتي البلدين، مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، مشيدا بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية مؤخرا بالقاهرة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأوضح السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي عبر لشقيقه الملك عبد الله عن الإشادة بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي أسفرت عن اجتماعات اللجنة العليا الأخيرة بين الجانبين.

وفي الشأن الصحي، وتحت عنوان "إشادة باختيار مصر لتصنيع لقاحات كورونا.. تأسيس شركة قابضة لإنشاء وإدارة المستشفيات وصيانتها" نشرت صحف القاهرة إشادة مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، باختيار مصر ضمن 6 دول اختارتها منظمة الصحة العالمية؛ لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح بتقنية الحامض الريبوزي المرسال mRNA.

ونقلت (الأخبار) عن الدكتور أحمد السبكي قوله "إن ذلك بمثابة شهادة دولية جديدة تعكس ثقة المنظمة والمجتمع الدولي في اهتمام القيادة السياسية في مصر بدعم الصحة وقدرات مصر الصحية وإمكاناتها في إنتاج وتصنيع اللقاحات، وإحداث الفارق في الرعاية الصحية، وذلك بالشكل الذي يعزز الأمن الصحي المصري والأفريقي والعربي".

وأشار السبكي إلى أن هذا الاختيار يؤكد أن الدولة المصرية تسير على خطى ثابتة ليس فقط لمواجهة كورونا، وإنما العمل على تصنيع اللقاحات بأحدث وسائل التكنولوجيا لتصبح من أوائل الدول في القارة الأفريقية، لاستقبال التكنولوجيا اللازمة لإنتاج لقاحات MRNA، واستكشاف الفرص والتحديات والسبل الممكنة لإنشاء قدرات تصنيعية للقاحات والبدائل العلاجية في أفريقيا .

كما أشاد المجلس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 2022، والخاص بنقل تبعية عدد (26) منشأة صحية بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية من الجهات المختلفة التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحل محل هذه الجهات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول، لتتولى هيئة الرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وذلك وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وفي الشان البرلماني، نشرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس الشيوخ وافق - خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق - من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة، والذي يهدف لمعالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ويواكب ما طرأ على سوق التأمين من متغيرات وتطور تكنولوجي، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة‪‪.‬‬

من جانبها، ذكرت صحيفة (المصري اليوم) في صفحتها الأولى، تحت عنوان "مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع طارئ لبحث أزمة الحرب" أن وزارة الخارجية المصرية، دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا.

وأضافت أن القائم بأعمال السفير الأوكراني في مصر روسلان نيتشاي، طالب بدعم القاهرة في مختلف المجالات، خاصة سياسيا وإنسانيا وطبيًا، في الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا، مشيرا إلى أنه في أعقاب انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار من الممكن أن تكون مصر بلدا لإجراء التفاوض والحوار بين موسكو وكييف، خاصة أن هناك علاقات قوية بين مصر وروسيا، مؤكدا أنه خاطب جامعة الدول العربية لإيضاح موقفها من الأزمة الدائرة بين بلاده وروسيا.

وأشارت (المصري اليوم) إلى أن ممثلي الجالية المصرية في أوكرانيا أعلنوا إصابة مصري، يدعى "محمد سعد محمد زايد"، مقيم ويعمل في (خاركوف) الأوكرانية؛ نتيجة قصف جوي بأحد شوارع المدينة، موضحين - خلال اجتماع، عقدته عبر تطبيق "زووم" وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم - أن حالته الآن مستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية العاجلة داخل المستشفى عقب إجراء جراحة.

وفي تناولها للشان المحلي أيضا، ذكرت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "هالة السعيد: مشروعات الإسكان توفر فرص العمل وتحقق التنمية" أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أهمية المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، في توفير الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا تحقيق التنمية، وتوفير أكبر قدر من فرص العمل، خاصة للعمالة المحلية بالمحافظات المنفذ بها المشروعات.

ونقلت (الأهرام) عن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - في الاجتماع الموسع لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي 2022 - 2023 عبر الفيديو كونفرانس - قوله إن هناك تطوراً واضحاً في الخطة الاستثمارية لوزارة الإسكان للعام المالي 2022 - 2023، مقارنة بالعام المالي 2021 - 2022، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في حجم المشروعات التي تتولى جهات الوزارة المختلفة تنفيذها، سواء في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والإسكان، وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم أيضاً خلال الاجتماع مناقشة استكمال المشروعات الحالية، ولاسيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات المحاور والطرق، وذلك من أجل توفير الخدمات المختلفة للمواطن المصري، والمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية، كما استعرض قيادات القطاعات المختلفة بوزارة الإسكان، الخطط الاستثمارية الخاصة بكل قطاع، والمشروعات المختلفة التي يجرى استكمالها، أو سيتم تنفيذها، لتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.