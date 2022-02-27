الاتحاد الأوروبي يوافق على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لمدة 3 سنوات

بروكسل - (بي بي سي)

قال وزير الداخلية الألماني إن الاتحاد الأوروبي وافق بالإجماع بين جميع الدول الأعضاء على استقبال اللاجئين الأوكرانيين لمدة تصل إلى ثلاث سنوات دون مطالبتهم بتقديم طلب اللجوء أولاً.

قال المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات إن على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لأزمة إنسانية "ذات أبعاد غير مسبوقة" في أوكرانيا.

وفي ختام اجتماع في بروكسل لوزراء الداخلية الأوروبيين، حذر يانيس ليناريتش من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يتسبب في نزوح أكثر من 7 ملايين شخص داخليًا إذا استمر الهجوم الروسي، مستندا إلى تقديرات للأمم المتحدة.

وأوضح أنه إذا استمرت الحرب سيتأثر نحو 18 مليون شخص على المستوى الإنساني في أوكرانيا والدول المجاورة، وقد يصل عدد اللاجئين إلى أربعة ملايين مع مغادرة البلاد، مستندا في ذلك إلى توقعات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفر نحو 368 ألف شخص من القتال في أوكرانيا منذ الغزو الروسي الذي بدأ الخميس ودخل أكثر من نصفهم الى بولندا و"يستمر عددهم في الارتفاع" بحسب الأمم المتحدة والسلطات البولندية.

ووفقًا لمفوضية اللاجئين، ثمة أكثر من 160 ألف نازح داخل البلاد حاليا واضطر أكثر من 116 ألفًا على الفرار إلى الدول الأوروبية المجاورة.