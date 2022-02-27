الرئيس الأوكراني يكشف سبب رفضه المحادثات في بيلاروسيا

(وكالات)

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، رفض العرض الروسي بإجراء محادثات في بيلاروسيا، بسبب الأعمال العدائية لهذا البلد ضد أوكرانيا، ومشاركتها في الحرب عليها.

وقال زيلينسكي، في تصريحات اليوم الأحد، أنه كان يمكن القبول بمحادثات مع روسيا في مينسك، لو لم تتعرض أوكرانيا لهجوم روسي انطلاقا من بيلاروسيا.

وأكد الرئيس الأوكراني، استعداده لعقد مفاوضات مع روسيا في أماكن أخرى، لم تُظهر العداء تجاه بلاده، وفق قوله.

وكانت هناك إمكانية لعقد مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اليوم الثاني للهجوم الروسي، الجمعة، لكن كييف رفضت عقدها في العاصمة البيلاروسية مينسك، بسبب انطلاق هجمات روسية من أراضي بيلاروسيا، فضلا عن رفض السلطات الأوكرانية ما وصفته بالشروط الروسية المجحفة وغير العملية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وجه بوقف تقدم القوات الروسية يوم الجمعة، انتظارا لعقد مفاوضات، لكن القوات استأنفت العمليات العسكرية في أوكرانيا بعد فشل فشل إطلاق المفاوضات في النهاية.

وفد روسي تفاوضي إلى بيلاروسيا

من جهته، كان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم الأحد، قد صرح بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروسيا، لإجراء محادثات مع الأوكرانيين، موضحا أن الوفد الروسي يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى ممثلين من الرئاسة الروسية، مشيرا إلى أن المحادثات المنتظرة ستجري في مدينة جوميل.