البنتاجون: عشرات الآلاف من الجنود الروس متواجدون الآن في أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

صرح مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن القوات الروسية دخلت إلى أوكرانيا الآن بـ "عشرات الآلاف" من الجنود .

وقال المسؤول خلال إفادة للصحفيين اليوم السبت إن الروس لديهم الآن على الأراضى الأوكرانية "أكثر من 50 بالمئة " من قواتهم القتالية التي تم حشدها .

وأضاف بحسب نص بيان البنتاجون "أعتقد أنه من الآمن والسليم بالنسبة لكم الافتراض أننا نتحدث عن عشرات الآلاف ، لكنني لن أكون أكثر تحديدًا من ذلك".

وأوضح أن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا. وشمل ذلك أيضا بالإضافة إلى الوحدات القتالية وحدات لوجستية ووحدات لمهام أخرى.