البنتاجون: عشرات الآلاف من الجنود الروس متواجدون الآن في أوكرانيا
واشنطن - (د ب أ)
صرح مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن القوات الروسية دخلت إلى أوكرانيا الآن بـ "عشرات الآلاف" من الجنود .
وقال المسؤول خلال إفادة للصحفيين اليوم السبت إن الروس لديهم الآن على الأراضى الأوكرانية "أكثر من 50 بالمئة " من قواتهم القتالية التي تم حشدها .
وأضاف بحسب نص بيان البنتاجون "أعتقد أنه من الآمن والسليم بالنسبة لكم الافتراض أننا نتحدث عن عشرات الآلاف ، لكنني لن أكون أكثر تحديدًا من ذلك".
وأوضح أن روسيا حشدت أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا. وشمل ذلك أيضا بالإضافة إلى الوحدات القتالية وحدات لوجستية ووحدات لمهام أخرى.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان