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أوكرانيا تستهدف ناقلة جنود روسية قرب العاصمة

06:13 م السبت 26 فبراير 2022
أوكرانيا تستهدف ناقلة جنود روسية قرب العاصمة

الجيش الأوكراني

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كييف - (أ ش أ):

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها تمكنت من استهداف ناقلة جنود روسية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن مصرع عدد كبير من جنود المظلات الروس.

وذكرت في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت إن طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز "Su-27" اعترضت مسار ناقلة جنود روسية من طراز "IL-76 MD" مساء أمس، وأفادت وسائل إعلامية أن الناقلة قد تحمل ما يصل إلى 167 جنديًا، بالإضافة إلى طاقم مكون مما يصل إلى سبعة أفراد.

وعلى صعيد متصل، حثت وزارة الدفاع الأوكرانية الشعب الأوكراني إلى إزالة أسماء الشوارع والمدن والقرى من لافتات الطرق في مناطقهم.

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أن ذلك يأتي "من أجل إرباك وتضليل العدو الذي يتحرك بصفة غير قانونية نحو أوكرانيا، ندعو إلى إزالة اللوحات التي تحمل أرقام وأسماء الشوارع والمدن والقرى في مناطقهم"، مؤكدة "نفعل كل ما في وسعنا من أجل تطهير أوكرانيا من المحتل الروسي في أسرع وقت ممكن".

هذا المحتوى من

Asha
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