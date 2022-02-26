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سلطات كييف تحذر مواطنيها من القتال الدائر في الشوارع

08:56 ص السبت 26 فبراير 2022
سلطات كييف تحذر مواطنيها من القتال الدائر في الشوارع

العمليات العسكرية في أوكرانيا

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كييف- (د ب أ):

حذرت السلطات الأوكرانية في كييف مواطنيها من القتال الدائر في شوارع العاصمة في ظل الغزو الروسي للبلاد.

وجاء في بيان للسلطات اليوم السبت: "في شوارع مدينتنا تدور عمليات قتالية الآن. نطلب منكم التزام الهدوء والحذر لأقصى درجة!".

وأوصى البيان المواطنين الموجودين في المخابئ بعدم مغادرتها، وقالت إنه في حال سماع إنذار بغارات جوية، يجب على أي شخص الإسراع إلى أقرب مخبأ. ونشرت المدينة خريطة في هذا الصدد.

وجاء في البيان: "عندما تكون في المنزل، لا تذهب إلى النافذة، ولا تذهب إلى الشرفة".

ويسري حظر تجول في كييف من الساعة 22 مساء (21 بتوقيت وسط أوروبا) إلى الساعة السابعة صباحا (6 بتوقيت وسط أوروبا).

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