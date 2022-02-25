القوات الروسية تحاصر مدينة تشيرنيهيف

موسكو- (بي بي سي):

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها طوقت مدينة تشيرنيهيف، التي تبعد حوالي 150 كيلومترا شمال العاصمة كييف.

وقال المتحدث ايغور كوناشينكوف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية انترفاكس "اكتمل إغلاق المدينة". كما تمت قبل ذلك السيطرة على مطار هوستوميل الرئيسي بالقرب من كييف.

وأكد أن القوات الروسية قد قتلت 200 عنصر من القوات الخاصة الأوكرانية. ولم يتم التحقق بعد من صحة هذه المعلومات ولم نسمع بعد أي بيان في هذا الشأن من الجيش الأوكراني.