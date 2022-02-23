صحيفة عمان: قرار بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك "الخبر الأكثر صدمة للغرب"

مسقط- (أ ش أ):

تحدثت صحيفة عمان اليوم الأربعاء عن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا "دونيتسك ولوجانسك" ، معتبرة أنه "الخبر الأكثر صدمة للغرب برغم ما يحمله من رمزية على تحول الأزمة من سياقها الدبلوماسي إلى السياق العسكري".

وقالت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء تحت عنوان "عندما يحرك التاريخ الصراعات السياسية"،إن هذا الأمر كان متوقعا من قبل الغرب منذ أن بدأت الأزمة الأوكرانية، بل كان السيناريو الأقرب إلى التصديق من بين سيناريوهات التدخل الروسي التي طُرحت خلال هذه الأزمة، ولكنّ بوتين أوصل الغرب إلى ذروة الصدمة بما جاء في خطابه الطويل مساء الاثنين الماضي وذلك حينما جعل من التاريخ، تاريخ علاقة روسيا بأوكرانيا النقطة التي ينطلق منها في مطالبه وحقوقه في أوكرانيا.

وكان ذروة ذلك عندما قال بشكل واضح جدا إن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من تاريخ روسيا وكذلك جزء من النسيج الاجتماعي الروسي نظرا للارتباطات الاجتماعية والأسرية بين سكان روسيا وسكان أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أنه رغم الإيمان بحق الشعوب في تقرير مصيرها إلا أن التاريخ يبقى أحد المحركات الرئيسية للطموحات السياسية سواء كان ذلك في القرن الماضي أو في القرن الحالي.

وأشارت إلى أن المرحلة القادمة مرحلة صعبة ليس بالنسبة لأوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة فقط وإنما للعالم أجمع حيث تعود فكرة القوميات في الظهور مرة أخرى في لحظة يتشكل فيها النظام العالمي من جديد ولكن هذه المرة بعيدا عن فكرة القطب الواحد، فالغرب متمثلا في أوروبا أو في أمريكا ليسوا على استعداد للدخول في حرب «قد تكون حربا عالمية ثالثة» تكون روسيا أحد أطرافها، والرهان الآن على جدوى العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على روسيا في هذا التوقيت بالذات لأن انعكاسها سيكون سلبيا على أوروبا وعلى أمريكا بشكل كبير جدا حيث وصل اقترب برميل النفط أمس من مستوى 100 دولار حتى قبل أن تعلن ألمانيا تعليق خط الغاز الروسي المار فوق أراضيها .

وأوضحت أن فكرة أن تكون هناك دولة إمبراطورية ودولة قطبية في العالم، سيترتب عليها الكثير من الالتزامات العسكرية والاقتصادية والمالية فهل ستستطيعها روسيا فيما لو أصر الغرب على العقوبات؟ ، "الأيام القادمة ستكون مليئة بالأحداث وهي أرضية للكثير من التغيرات الجوهرية التي تنتظر العالم في لحظة تاريخية مهمة."