بعد تعهد بايدن.. البنتاجون يصدر أوامر بنشر قوات ومعدات في دول البلطيق

10:49 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
بعد تعهد بايدن.. البنتاجون يصدر أوامر بنشر قوات ومعدات في دول البلطيق

نشر قوات أمريكية

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وكالات
أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الثلاثاء أوامر بنقل 800 جندي أمريكي من إيطاليا إلى منطقة البلطيق، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وشملت الأوامر التي أصدرها البنتاجون، نقل 12 مروحية هجومية من طراز أباتشي من اليونان إلى بولندا، و8 مقاتلات طراز "إف 35" و20 مروحية هجومية من ألمانيا إلى مناطق مختلفة في الجناح الشرقي للناتو.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد في خطاب مساء الثلاثاء، بنشر قوات إضافية في الجناح الشرقي لدول الناتو لصد أي عدوان محتمل، متعهدًا بالدفاع عن كل شبر من أراضي دول الحلف.

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