مسؤول كويتي: الرئيس السيسي وشعب مصر لهما مكانة خاصة في قلوب الكويتيين

05:18 م الثلاثاء 22 فبراير 2022
مسؤول كويتي: الرئيس السيسي وشعب مصر لهما مكانة خاصة في قلوب الكويتيين

أبراج الكويت تتزين بعلم مصر احتفاء بزيارة الرئيس ا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

الكويت - (أ ش أ)

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية لقطاع الإعلام الخارجي فيصل المتلقم على تاريخية ومتانة وأخوية العلاقات المصرية الكويتية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر لهما مكانة خاصة في قلوب الكويتيين.

وقال المتلقم في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبلده الثاني الكويت هي زيارة عزيزة من رئيس عزيز لإخوانه في دولة الكويت، مؤكدا خصوصية واستثنائية العلاقات التاريخية الوطيدة بين الكويت ومصر وتؤكد وحدة المصير المشترك بين البلدين الشقيقين".

وأكد المتلقم أهمية دور الإعلام المصري في تناوله القضايا العربية ودعمه الخاص لقضايا الكويت العادلة على المستوى العربي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى التوافق فيما بينهم لمواجهة كافة التحديات على كافة الأصعدة.

هذا المحتوى من

Asha
الكويت السيسي مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2003

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

1239

متعافون اليوم

471460

إجمالي الإصابات

402121

إجمالي الوفيات

402121

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا