البيت الأبيض: بايدن سيصدر أمرًا تنفيذيًا بحظر جميع التعاملات مع لوهانسك ودونيتسك

واشنطن - (د ب أ)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا يحظر على الأمريكيين إجراء أي تعاملات استثمارية أو تجارية أو مالية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الواقعتين شرقي أوكرانيا، وذلك بعد اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتلك المنطقتين التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو، كدولتين مستقلتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن هذا الأمر التنفيذي سيمنح أيضا صلاحية فرض عقوبات على أي شخص مصمم على إجراء تعاملات في تلك المناطق الواقعة شرقي أوكرانيا.

وأضافت ساكي أن تلك الإجراءات العقابية ستكون منفصلة عن العقوبات الاقتصادية السريعة والقاسية، التي أعدتها واشنطن بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في حال قيام روسيا بغزو أوكرانيا.