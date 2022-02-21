تطور جديد في الأزمة.. روسيا تعترف بانفصاليي أوكرانيا وردود فعل دولية واسعة

كتب- محمد صفوت:

في خطوة من شأنها تصعيد الأزمة بين روسيا والغرب، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين. ما يهدد بتصعيد الأزمة المندلعة بالفعل منذ نوفمبر الماضي بين موسكو التي حشد قواتها قرب حدود أوكرانيا، والغرب المتمثل في الولايات المتحدة ودول الناتو.

وعقب خطاب مطول للشعب الروسي بشأن الأزمة الحالية، أعلن بوتين اعتراف بلاده باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين. وظهر في نهاية الخطاب أمام شاشات التلفزيون وهو يوقع مرسومًا للاعتراف بالمنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين.

وخلال الخطاب اتهم بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" بتحويل أوكرانيا إلى مسرح حرب وقال إن مراكز تدريب الحلف في أوكرانيا ترقى إلى مستوى القواعد العسكرية للحلف وأن موسكو تعتبر انضمام كييف المحتمل إلى الحلف تهديدًا مباشرًا لها.

وحذر بوتين من إمكانية تصنيع أسلحة نووية في أوكرانيا، قائلاً: "نحن نعرف أنه كانت هناك بالفعل تقارير تقول إن أوكرانيا تعتزم تصنيع أسلحتها النووية الخاصة بها، وليس هذا من قبيل التفاخر الفارغ، وأن أوكرانيا لا تزال تمتلك بالفعل تقنيات نووية سوفيتية وأنظمة حمل لمثل هذه الأسلحة.

اجتماعات أمنية عاجلة في أمريكا وفرنسا

قبل انتهاء الخطاب الروسي، سارع البيت الأبيض في بيان مقتضب بالإعلان عن اجتماعًا عاجلاً للرئيس الأمريكي جو بايدن مع فريقه الأمني، لبحث اعتراف نظيره الروسي، باستقلال انفصاليي أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض، إنه توقع القرار الروسي وكان مستعدًا للرد، معلنًا عن قرار تنفيذي سيتخذه الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين، لحظر الاستثمار والتجارة في الإقليمين الانفصاليين وحظر وفرض عقوبات على أي شخص أو كيان يتعامل معهما.

وذكر أن بايدن تحدث هاتفيًا مع نظيره الأوكراني عقب القرار الروسي وبحث معه القرار بشأن اعتراف بوتين بإقليمين انفصاليين في أوكرانيا.

وفي فرنسا أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا مساء اليوم الاثنين، مجلس الأمن والدفاع الوطني إلى الاجتماع، كرد فعل لاعتراف الرئيس الروسي بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا.

بدورها رأت بريطانيا أن القرار الروسي يعد استخفافًا صارخًا بالتزاماتها في اتفاقيات مينسك وأنها اختارت المواجهة بدلاً من الحوار، مدينة الاعتراف الروسي بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك.

من جانبه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلغاء زيارة خارجية كان من المقرر أن يقوم بها غدًا الثلاثاء إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في ظل تدهور الأوضاع بشأن الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكر المتحدث باسم الأمين العام.

رد فعل أوكراني

في أول رد فعل على خطاب بوتين، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن فريقه الأمني سيعقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لبحث التطورات الأخيرة، على أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب الاجتماع.

بدوره أدان حلف الشمال الأطلسي "الناتو" قرار روسيا معتبرًا أن اعتراف بوتين باستقلال إقليمين أوكرانيين، يقوض سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وكان بوتين، أخبر كلا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، أنه يعتزم التوقيع على مرسوم بشأن دونباس.