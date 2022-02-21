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اجتماع أمني فرنسي بعد اعتراف بوتين باستقلال إقليمين أوكرانيين

10:27 م الإثنين 21 فبراير 2022
اجتماع أمني فرنسي بعد اعتراف بوتين باستقلال إقليمين أوكرانيين

إيمانويل ماكرون

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باريس - (د ب أ)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا مساء اليوم الاثنين، مجلس الأمن والدفاع الوطني إلى الاجتماع.

وجاءت هذه الدعوة كرد فعل لاعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا.

وكان بوتين أعلم المستشار الألماني أولاف شولتس بنيته الاعتراف بالجمهوريتين وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما في وقت سابق من اليوم.

كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد حذرا من فرض عقوبات على روسيا حال اعترافها بدونيتسك ولوهانسك كدولتين مستقلتين.

إيمانويل ماكرون اجتماع أمني فرنسي بوتين استقلال إقليمين أوكرانيين

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