جون كيري: التغير المناخي تهديد للجميع

11:57 ص الإثنين 21 فبراير 2022
جون كيري: التغير المناخي تهديد للجميع

جون كيري

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القاهرة- (د ب أ):

أكد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ أن التغير المناخي يهدد الجميع، وشدد على ضرورة مواصلة العمل لمواجهة هذه الأزمة.

وقال كيري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري :"نجتمع اليوم في مصر ونحن على دراية تامة بأن هناك مبادئ وحياة أفراد على المحك فيما يحدث في أوكرانيا ... وهذا الأمر لا يغير حقيقة ما يحدث كل يوم فيما يخص تغير المناخ ... تغير المناخ تهديد أمني علينا جميعا.. وعلينا مواصلة العمل كل يوم، وهذا هو سبب زيارة مصر".

وأضاف :"دشنا اليوم فريق عمل له هدف مشترك وهو العمل على قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ، والعمل بصورة مباشرة لدعم الدولة المصرية في الطاقة النظيفة والوسائل الجديدة للطاقة"

وأعرب عن ثقته في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وأشاد بما اتخذته من خطوات وما وضعته من أهداف طموحة.

وكان شكرى، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) قد عقد صباح اليوم جلسة مباحثات مع كيرى بمقر وزارة الخارجية.

وشهد اللقاء تدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المشتركة حول تغير المناخ، والتي جرى الاتفاق على تأسيسها خلال جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين العام الماضي.

وقال شكري في المؤتمر الصحفي إنه يقدر الدور الذي يؤديه كيري "في دعم قضايا المناخ على المستوى الدولي، من خلال التناول المتوازن الذي يلبي مصالح كل الأطراف المتعلقة بالمناخ".

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