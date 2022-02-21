تقارير إعلامية أمريكية: القوات الروسية تلقت الأوامر لغزو أوكرانيا

واشنطن- (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، مساء أمس الأحد، أن لدى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن روسيا أصدرت الأوامر بالفعل للقوات التي حشدتها على حدودها مع أوكرانيا بالمضي قدما في خطط غزو الأراضي الأوكرانية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، ومحطة تلفزيون "سي بي إس" الأمريكيتين، تردد أن هذه المعلومات الاستخباراتية، التي تعود للأسبوع الماضي، هي التي دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن يقول يوم الجمعة الماضي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتخذ بالفعل قرار الهجوم على أوكرانيا. ولكن الأوامر لا تعني أن القيام بالغزو صار مؤكدا، حيث قد يغير بوتين قراره في أي لحظة.

وكتبت الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن ما بين 40 و50 في المئة من أكثر من 150 ألفا من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، قد اتخذت وضع الهجوم، وبإمكانها التحرك لتنفيذه خلال أيام.

ويعتقد أن جزءا من هذه القوات ينتمي لقوات الاحتياط الروسية التي يمكن توظيفها كقوة احتلال بعد تنفيذ الغزو. وبحسب نيويورك تايمز، لم يفصح المسؤولون عن مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالمعلومات الاستخباراتية، ولكنهم أكدوا أنها "قوية".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن التقى الأحد بمجلسه للأمن القومي، لمناقشة الحشود العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

وكان بايدن أعلن في وقت سابق أمس أنه سيسافر إلى منزل أسرته في ولاية ولاية ديلاوير، وعلى الرغم من ذلك، تغيرت خطط الرئيس بعد وقت قصير، وتقرر أن يبقى في واشنطن. ولم يكشف البيت الأبيض عن أسباب تعديل جدول أعمال الرئيس.

وفي الوقت نفسه، حذرت سفارة واشنطن في موسكو، الرعايا الأمريكيين في روسيا، استنادا إلى تقارير إعلامية، من تهديدات بتنفيذ هجمات تستهدف مراكز التسوق، ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وأماكن عامة أخرى، في مدن روسية رئيسية مثل العاصمة ، وسانت بطرسبرج، وأيضا المناطق التي تقع على طول الحدود الروسية مع أوكرانيا.

وفي إطار متصل، أكد مسؤولان أمريكيان ومصدر آخر مطلع في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أنه "تم إرسال أوامر إلى القادة الروس للشروع في هجوم على أوكرانيا".

وبحسب الشبكة، تعد المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بأمر القادة التكتيكيين وعملاء الاستخبارات واحدا من عدة مؤشرات تراقبها الولايات المتحدة لتقييم ما إذا كانت الاستعدادات الروسية قد دخلت مراحلها النهائية لغزو محتمل لأراضي أوكرانيا.

وتشير بعض المصادر إلى أن المؤشرات الأخرى، مثل التشويش الإلكتروني والهجمات الإلكترونية الواسعة، لم يتم رصدها بعد. وحذرت المصادر من أنه يمكن دائما سحب الأوامر أو أنها قد تكون معلومات خاطئة تهدف إلى إرباك وتضليل الولايات المتحدة وحلفائها.