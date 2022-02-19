ادعاءات تواجه "ميتا" بسبب خداع المستثمرين

10:09 م السبت 19 فبراير 2022
ادعاءات تواجه "ميتا" بسبب خداع المستثمرين

شركة ميتا

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كاليفورنيا - (أ ش أ):

تواجه شركة ميتا (Meta)، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، ادعاءات جديدة بسبب مخالفات تتهمها بخداع المستثمرين حول أنشطتها المتعلقة بتغير المناخ والمعلومات المضللة حول وباء كورونا المستجد.

وذكر موقع "تيك ستوري" الهندي، اليوم السبت، أن منظمة Whistleblower Aid، قدمت التهمتين الجديدتين إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا الشهر.

وتقول الادعاءات إن فيسبوك قدم "تحريفات" وحذف حقائق في تصريحات المستثمرين فيما يتعلق بجهوده لمكافحة المعلومات المضللة على منصاته، برغم أنه ذكر أن للمستثمرين الحق القانوني في الحصول على إجابات صادقة من الشركة.

هذا المحتوى من

Asha
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