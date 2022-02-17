سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة: قلقون للغاية من اختيار روسيا طريق المواجهة مع أوكرانيا

نيويورك - (أ ش أ):

عبّرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، عن قلق بلادها "البالغ" من "اختيار" روسيا طريق المواجهة مع أوكرانيا بدلاً من وقف التصعيد.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، عن جرينفيلد قولها عقب جلسة عقدت بعد اجتماع مجلس الأمن الدولي قولها إن توصية مجلس الدوما الروسي هذا الأسبوع بأن يعترف الكرملين بشكل رسمي ببعض أجزاء "دونباس" كدولة مستقلة "يبرز ازدراء روسيا التام" لاتفاقيات مينسك.

وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن "الحلول السياسية للصراع المستمر منذ أعوام لا يمكن أن تتم تحت فوهة البندقية"، مضيفة أنه توجد "دولة واحدة فقط تُطلق التهديدات" وهذا البلد هو روسيا.

ويأتي ذلك في ظل تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين روسيا والغرب في أعقاب حشد موسكو لعشرات الآلاف من الجنود بالقرب من الحدود الأوكرانية.