مسؤول فلسطيني: مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية شمال نابلس

رام الله- (د ب أ):

أفاد مسؤول فلسطيني باقتحام مستوطنين اليوم الخميس المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال نابلس بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) عن رئيس البلدية محمد عازم قوله إن "قرابة 150 مستوطنا اقتحموا الموقع الأثري، وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت المواقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين".

وأشار إلى أن "قوات الاحتلال، انتشرت منذ ساعات الصباح على الطرقات، وأسطح المنازل".