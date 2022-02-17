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كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا لحالات الإصابة بكورونا

08:28 ص الخميس 17 فبراير 2022
كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا لحالات الإصابة بكورونا

كورونا

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سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية ارتفاعا قياسيا جديدا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو أعلى رقم تسجله منذ بدء تفشي الجائحة.

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بتسجيل 93 ألفا و135 إصابة جديدة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس.

كما سجلت البلاد 36 وفاة إضافية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و238 حالة.

كورونا كوريا الجنوبية إصابات ارتفاع

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2101

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

2765

متعافون اليوم

461299

إجمالي الإصابات

23519

إجمالي الوفيات

393254

إجمالي المتعافين

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