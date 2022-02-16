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حماس تعلن وفاة أحد مقاتليها داخل نفق في قطاع غزة

01:33 م الأربعاء 16 فبراير 2022
حماس تعلن وفاة أحد مقاتليها داخل نفق في قطاع غزة

حركة حماس - أرشيفية

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غزة- (د ب أ):

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، عن وفاة أحد مقاتليها داخل نفق في قطاع غزة.

وأصدرت القسام بيانا نعت فيه مقاتل من عناصرها يبلغ، 23 عاما، من سكان رفح جنوب قطاع غزة قالت إنه قضى إثر انهيار نفق أرضي يتبع "المقاومة" دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وعادة ما تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة عبارة "مهمة جهادية" على ظروف مقتل نشطاء تابعين لها أثناء حادث عمل، أو خطأ أثناء التدريبات المسلحة.

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