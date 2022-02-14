أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أخبار BBC سد النهضة أوميكرون فيروس كورونا إثيوبيا

محافظة القاهرة: ورشة عمل للتعريف بالحرف التراثية التاريخية

06:30 م الإثنين 14 فبراير 2022
محافظة القاهرة: ورشة عمل للتعريف بالحرف التراثية التاريخية

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

(أ ش أ):

ناقشت ورشة العمل التي تنظمها محافظة القاهرة تحت رعاية خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية أنواع التراث ومنها التراث غير المادي وكيفية صونه من خلال سماع الحكايات التراثية والمشاركة بمجموعات عمل استطاع من خلالها الحرفيون فهم أهمية الحرفة التي يمارسونها لبدء تعليمها للأجيال المقبلة.

وتواصل ورشة العمل -التي حاضر فيها كل من الدكتور أحمد سعيد وجيهان نبيل- فعالياتها بمشاركة مجموعة من الحرفيين في النول والسجاد وصناعة العود والشمع والكليم والتنجيد وصناعة الأحذية والخيامية وذلك في قاعة جمعية مظلة بالدرب الأحمر.

وتأتي الورشة - التي شارك فيها أكثر من 30 حرفيا - ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية، والذي تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو 2003 (صون التراث الثقافي غير المادي).

هذا المحتوى من

Asha
خالد عبدالعال الحرف التراثية التاريخية ورش عمل القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2131

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

2310

متعافون اليوم

454952

إجمالي الإصابات

23349

إجمالي الوفيات

387700

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • انفراد- متهم مغارة الزمالك يفجر مفاجأة: قانون الآثار "عُرض عليَّ" عام 83.. وهذه اعتراضاتي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا