محافظة القاهرة: ورشة عمل للتعريف بالحرف التراثية التاريخية

(أ ش أ):

ناقشت ورشة العمل التي تنظمها محافظة القاهرة تحت رعاية خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية أنواع التراث ومنها التراث غير المادي وكيفية صونه من خلال سماع الحكايات التراثية والمشاركة بمجموعات عمل استطاع من خلالها الحرفيون فهم أهمية الحرفة التي يمارسونها لبدء تعليمها للأجيال المقبلة.

وتواصل ورشة العمل -التي حاضر فيها كل من الدكتور أحمد سعيد وجيهان نبيل- فعالياتها بمشاركة مجموعة من الحرفيين في النول والسجاد وصناعة العود والشمع والكليم والتنجيد وصناعة الأحذية والخيامية وذلك في قاعة جمعية مظلة بالدرب الأحمر.

وتأتي الورشة - التي شارك فيها أكثر من 30 حرفيا - ضمن مشروع حصر الحرف التراثية بالقاهرة التاريخية، والذي تدعمه وتموله منظمة اليونسكو وصندوق اتفاقية اليونسكو 2003 (صون التراث الثقافي غير المادي).