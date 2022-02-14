الكرملين: العلاقات بين موسكو وواشنطن في أدنى مستوياتها عمليا

وكالات:

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن النقطة الإيجابية في العمل مع الإدارة الأمريكية الحالية هي وجود قنوات معينة للحوار، وفق ما نقلت روسيا اليوم.

وأشار بيسكوف، إلى أن الحوار يجري على مستوى رئيسي الدولتين وكذلك على مستويات أخرى.

ولاحظ بيسكوف، أن هذا الحوار كان منعدما تماما قبل عامين.

وأضاف بيسكوف: "ولكن للأسف، تبدو العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة في الواقع عند أدنى المستويات. رغم أنه على الأغلب من الممكن أن نذكر بطريقة إيجابية وبغض النظر عن مدى صعوبة ذلك في مجالات أخرى، أنه لا تزال هناك قنوات معينة للحوار. ومن إيجابيات ذلك أن الحوار يجري بين رئيسي الدولتين، وكذلك تجري الحوارات في مجالات أخرى. وهذا طبعا أمر إيجابي".