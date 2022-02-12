واشنطن حددت موعد الغزو.. دول عربية وغربية تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

كتب- محمد صفوت:

حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر عبر الفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو، 16 فبراير الجاري، موعدًا للغزو الروسي على أوكرانيا، واختلف معه القادة الأوروبيين في تقدير التوقيت وحتمية التصعيد، وفقًا لما ذكرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن روسيا ستشن غزوها لأوكرانيا في وقت مبكر من يوم 16 فبراير الجاري، وربما تسبق ذلك سلسلة من الضربات الصاروخية والهجمات الإلكترونية.

تحديد الرئيس الأمريكي لموعد الغزو الروسي، دفع السفارات في أوكرانيا إلى إطلاق تحذيرات للرعايا الأجانب في البلد الأوروبي، وتتوالى دعوات الدول والمنظمات الغربية والعربية، لرعايها وموظفيها العاملين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد مع تزايد التصعيد على الحدود الأوكرانية.

دول غربية تدعو رعاياها لمغادرة كييف

من جانبه، أوصى الاتحاد الأوروبي، الموظفين غير الأساسيين العاملين في بعثته الدبلوماسية في كييف بمغادرة أوكرانيا والعمل عن بعد خارج هذا البلد، وأوضح المتحدث باسم وزير الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن التكتل ليس بصدد إصدار أوامر إجلاء في الوقت الحالي.

وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إلى أستراليا، قال في مؤتمر صحفي، إن بلاده تواصل خفض عدد الموظفين فى سفارتها بأوكرانيا، وكرر دعوة وزارة الخارجية للمواطنين الأمريكيين فى أوكرانيا لمغادرة البلاد فورًا.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت، الرعايا الأستراليين في أوكرانيا إلى مغادرة كييف بأسرع ما يمكن قائلاً إن الوضع هناك يزداد خطورة.

بدورها، ناشدت الحكومة البريطانية، رعاياها بمغادرة أوكرانيا، مع استمرار التصعيد على حدودها، ودعت رعاياها إلى المغادرة في الوقت الحالي حيث لا تزال الوسائل التجارية متاحة، ونصحتهم بتجنب السفر إلى هناك.

من جانبها، طالبت النرويج رعاياها بمغادرة أوكرانيا فورًا "بسبب وضع خطر ولا يمكن استشرافه" مع استمرار الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية، وسط توقعات باندلاع الحرب في أي وقت.

وحثت نيوزيلندا السبت جميع مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فورًا في ظل تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا. كما حثت الحكومة السويدية اليوم السبت، رعاياها على مغادرة أوكرانيا، وذلك بسبب مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

ودعت وزارة الخارجية الألمانية رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا إذا لم تكن إقامتهم هناك ضرورية. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستجلي من أوكرانيا عائلات دبلوماسييها وموظفي سفارتها في كييف بسبب "تدهور الوضع" هناك.

دول عربية تحث مواطنيها على مغادرة أوكرانيا

الدول العربية، أخذت التحذيرات بشأن احتمال نشوب حربًا في أوكرانيا على محمل الجد، وحثت السعودية، السبت، مواطنيها في أوكرانيا على الاتصال بالسفارة السعودية في كييف، بسرعة لتسهيل مغادرتهم أوكرانيا.

ونصحت السفارة السعودية في كييف، مواطنيها بتأجيل أي خطط لزيارة أوكرانيا.

من جانبها، حثت السفارة الإماراتية في أوكرانيا، مواطنيها بتأجيل السفر حاليًا إلى أوكرانيا، ودعت جميع مواطني الإمارات المتواجدين في أوكرانيا بالتواصل معها عبر خط الطوارئ.

ودعا العراق اليوم السبت الجالية العراقية في أوكرانيا إلى مغادرة أراضيها على خلفية الظروف الاستثنائية التي تعيشها. من جانبها، حثت الخارجية الكويتية، في بيان نشرته اليوم السبت، مواطني البلاد الراغبين في السفر إلى أوكرانيا على تأجيل هذه الرحلة في الوقت الراهن.

الدبلوماسيون الروس يبدأون مغادرة أوكرانيا

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت، عن مصدر مطلع قوله، إن دبلوماسيين وموظفين قنصليين روسًا بدأوا بمغادرة أوكرانيا إلى روسيا، مضيفًا: "على خلفية الإخلاء الذي أعلنته رسمياً عدد من الدول الغربية، فإن هذا يشير إلى أن موسكو قررت السير على نفس المنوال".

هذا وأبدت الحكومة الأوكرانية استغرابها بعد تجدد التحذيرات الأمريكية من غزو روسي محتمل لأوكرانيا خلال الأسبوع الجاري. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي لصحفيين السبت: "لو عندكم أو عند أي أحد آخر معلومات إضافية حول غزو بنسبة 100% في 16 فبراير الجاري، فمن فضلكم قدموا لنا هذه المعلومات".

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