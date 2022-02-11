كورونا بالدول العربية: الأردن أكثر الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

11:29 م الجمعة 11 فبراير 2022
كورونا بالدول العربية: الأردن أكثر الإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية

فيروس كورونا

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عواصم عربية - (أ ش أ):

تصدر الأردن، اليوم الجمعة، أكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفا و872 إصابة جديدة و25 وفاة، و17 ألفا و893 حالة للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و536 ألفا و762 حالة، والوفيات إلى 13 ألفا و456 حالة، والشفاء إلى مليون و230 ألفا و725 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و630 ألفا و962 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و295 ألفا و645 شخصا.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 532 إصابة جديدة، و13 حالة وفاة، فيما تماثل 422 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 260 ألفا و723 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و703 حالات، والشفاء إلى 173 ألفا و898 حالة.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1148 إصابة جديدة، و20 وفاة، وتعافي 2455 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و153 ألفا و562 حالة، والوفيات إلى 15 ألفا و747 حالة بنسبة 1.4%، والشفاء إلى مليون و117 ألفا و573 حالة بنسبة 96.6%.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 6 آلاف و954 إصابة جديدة بإجمالي مليون و6 آلاف و109 حالات، كما تم تسجيل 18 حالة وفاة بإجمالي 9 آلاف و807 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 784 ألفا و645 حالة.

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