واشنطن تدعو الأمريكيين في أوكرانيا إلى المغادرة خلال ساعات

10:21 م الجمعة 11 فبراير 2022
واشنطن تدعو الأمريكيين في أوكرانيا إلى المغادرة خلال ساعات

جيك سوليفان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

واشنطن - (أ ش أ):

حثّ مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك سوليفان، المواطنين الأمريكيين الموجودين في أوكرانيا إلى "المغادرة على الفور"، خلال الـ 24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك للأراضي الأوكرانية.

وقال سوليفان، في تصريحات للصحفيين: "نريد أن نكون واضحين للغاية في تلك النقطة. على أي أمريكي في أوكرانيا المغادرة في أقرب وقت ممكن وفي كل الأحوال، خلال الـ24 إلى الـ 48 ساعة المقبلة"، مضيفا: "لا يمكننا التنبؤ بالمستقبل بوضوح. لا نعلم بالضبط ما سيحدث، لكن الخطر الآن مرتفع بما يكفي والتهديد الآن فوري بما يكفي"، حسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

وأضاف المسئول الأمريكي أنه إذا بقي أمريكيون في أوكرانيا فإنهم "يخوضون مجازفة بلا ضمان أن تكون هناك أي فرصة أخرى للمغادرة، وبدون أفق لإجلاء عسكري أمريكي في حالة وقوع غزو روسي"، على حد تعبيره.

هذا المحتوى من

Asha
جيك سوليفان واشنطن البيت الأبيض أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2189

إصابات اليوم

62

وفيات اليوم

2009

متعافون اليوم

448497

إجمالي الإصابات

23172

إجمالي الوفيات

382037

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا