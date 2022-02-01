الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة عن طفرة "أوميكرون المستتر"

وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن طفرة "أوميكرون المستتر" ليست أشد فتكًا من السلالة الأصلية للمتحور، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكر الدكتور بوريس بافلين من فريق مواجهة كورونا التابع للمنظمة العالمية، أن لقاحات كورونا توفر حماية مماثلة من مختلف طفرات أوميكرون.

وتابع أنه استنادًا لبيانات من الدنمارك حيث أنها أول دولة تتجاوز فيها الإصابات بطفرة "أوميكرون المستتر" (بي إيه 2) عدد الإصابات بالسلالة الأصلية للمتحور أوميكرون، فإنه يبدو أن الطفرة الجديدة للمتحور أقل شدة في المرض.

ورجح أن تحل الطفرة الجديدة لأوميكرون، محل السلالة الأصلية للمتحور عالميًا، موضحًا أنها أصبحت سائدة في الفلبين ونيبال وقطر والهند والدنمارك.