واشنطن تحدد شخصيات بارزة في روسيا لمعاقبتها حال غزو أوكرانيا

07:54 ص الثلاثاء 01 فبراير 2022
واشنطن تحدد شخصيات بارزة في روسيا لمعاقبتها حال غزو أوكرانيا

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن-(أ ش أ):

حددت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عددًا من كبار المسئولين الحكوميين وقادة الأعمال في روسيا والذين تعتزم الولايات المتحدة معاقبتهم إذا ما أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا.

ووفقًا لما صرح به مسئول في إدارة الرئيس بايدن لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد تم إعداد عقوبات محددة ضد هؤلاء الذين ينتمون لـ"النخبة" الروسية ممن هم في داخل الدوائر قريبة الصلة من قصر الرئاسة (الكرملين) ويلعبوا دورًا في صناعة القرار بالحكومة الروسية، كما ستُعاقب أسرهم، لكن المسئول رفض الكشف عن أسماء تلك الشخصيات.

يُشار إلى أن الرئيس بايدن كان قد ذكر في الأسبوع الماضي أنه يدرس إمكانية معاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه في حالة غزو بلاده لأوكرانيا.

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Asha
الرئيس الأمريكي جو بايدن واشنطن حال غزو أوكرانيا كبار المسئولين الحكوميين قادة الأعمال في روسيا

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