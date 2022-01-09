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وزير الصحة بلبنان: انفراجة قريبة في أزمتي نقص الأدوية وحليب الأطفال

09:52 م الأحد 09 يناير 2022
وزير الصحة بلبنان: انفراجة قريبة في أزمتي نقص الأدوية وحليب الأطفال

أحد مستشفيات لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أكد وزير الصحة بلبنان فراس أبيض أن هناك انفراجة قريبة في أزمتي نقص الأدوية وخصوصا أدوية السرطان وحليب الأطفال خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الحليب سيكون متوافرا ابتداء من الغد في الصيدليات.

وأضاف أبيض - خلال جولات قام بها اليوم على عدد من المستشفيات - أن هناك حلحلة في موضوع الأدوية مع مصرف لبنان، موضحا أن الأدوية ستكون متوافرة خلال الأسبوعين المقبلين بشكل كبير، لكن ذلك لن يحل مشكلة السعر.

وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أن أعداد كورونا الكبيرة ستبدأ بالتارجع قريبا، معتبراً أن إقفال البلد سيكون بمثابة إعدام للمواطن، معتبرا أن حملات التلقيح تمنح المناعة للمجتمع، وتخفف من وطأة متحور (أوميكرون)، الذي على الرغم من انتشاره السريع، إلا أن الأعداد لا تتطلب بمعظمها دخول مستشفى.

هذا المحتوى من

Asha
نقص الأدوية حليب الأطفال الصحة اللبنانية فراس أبيض

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