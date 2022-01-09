الصين: إصابة 9 أشخاص إثر زلزال بقوة 6.9 درجة بمقاطعة تشينجهاي

05:33 م الأحد 09 يناير 2022
الصين: إصابة 9 أشخاص إثر زلزال بقوة 6.9 درجة بمقاطعة تشينجهاي

زلزال بقوة 6.9 درجة بمقاطعة تشينجهاي

بكين - (أ ش أ):

أعلنت السلطات المحلية في الصين، اليوم الأحد، إصابة 9 أشخاص بجروح إثر زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب محافظة منيوان بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.

وذكرت حكومة المقاطعة - في مؤتمر صحفي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن 8 أشخاص غادروا المستشفى، بينما لا يزال شخص واحد خاضع للملاحظة الطبية، مشيرة إلى أن الزلزال أضر بإجمالي 5831 شخصا بالمقاطعة، وتمت إعادة تسكين 65 شخصا من 16 عائلة تضررت منازلها، موضحة بوقوع أضرار بالغة بـ 217 منزلا، بالإضافة إلى تضرر جزء من الطرق والجسور وخطوط المياه المحلية بدرجات متفاوتة.

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Asha
تشينجهاي زلزال هزة أرضية ريختر الصين

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