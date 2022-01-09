موظفو الهيئات القضائية الإيرانية يتظاهرون للتنديد برفض الحكومة زيادة رواتبهم

طهران - (بي بي سي)

تظاهر عدد من العاملين في الهيئات القضائية في إيران للتنديد برفض الحكومة مقترحا لزيادة رواتبهم.

ونشرت صحيفة إصلاحية بارزة مقاطع مصورة لمئات الرجال والنساء وهم يرفعون لافتات منددة بالحكومة ويرددون شعارات خارج مبنى البرلمان.

ويحتج الموظفون على عدم التزام الحكومة بتنفيذ وعد كان قد قطعه الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي عندما كان رئيس السلطة القضائية في العام الماضي.

وكان رئيسي قد اقترح زيادة الرواتب، لكن الحكومة التي يقودها الآن رفضت المقترح.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية بسبب ارتفاع مستوى التضخم والعقوبات المفروضة من قبل واشنطن على طهران، ما أدى إلى حالة من عدم الرضا في صفوف عدد من الإيرانيين حيال سياسات الحكومة.