فرنسا تسجل أكثر من 303 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

10:00 م السبت 08 يناير 2022
فرنسا تسجل أكثر من 303 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

فيروس كورونا

باريس - (د ب أ)

سجلت فرنسا 303 آلاف و669 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 142 وفاة خلال المدة نفسها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 11 مليونا و623 ألفا و327 إصابة، والوفيات إلى 126 ألفا و202 وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

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