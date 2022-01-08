المملكة المتحدة تسجل أكثر من 146 ألف إصابة بكورونا

لندن - (د ب أ)

سجلت المملكة المتحدة 146 ألفا و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن المملكة المتحدة أضافت كذلك 313 حالة وفاة جديدة خلال المدة نفسها.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 14 مليونا و280 ألفا و816 إصابة، والوفيات إلى 150 ألفا و223 وفاة.