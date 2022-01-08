المملكة المتحدة تسجل أكثر من 146 ألف إصابة بكورونا

07:22 م السبت 08 يناير 2022
المملكة المتحدة تسجل أكثر من 146 ألف إصابة بكورونا

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ)

سجلت المملكة المتحدة 146 ألفا و390 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن المملكة المتحدة أضافت كذلك 313 حالة وفاة جديدة خلال المدة نفسها.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 14 مليونا و280 ألفا و816 إصابة، والوفيات إلى 150 ألفا و223 وفاة.

فيروس كورونا كوفيد 19 المملكة المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
840

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

512

متعافون اليوم

390294

إجمالي الإصابات

21882

إجمالي الوفيات

324425

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا