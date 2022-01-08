التحالف: مقتل 435 حوثيًا في 76 عملية في شبوة ومأرب

الرياض - (د ب أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية اليوم السبت مقتل 435 عنصرا حوثيا في 76 عملية استهداف ضد جماعة الحوثي في محافظتي شبوة ومأرب، الواقعتين جنوب وشمال شرقي اليمن.

وأعلن التحالف أنه تم تنفيذ 49 عملية استهداف ضد الحوثيين في محافظة شبوة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال التحالف "إن الاستهدافات في شبوة دمرت 33 آلية عسكرية"، مشيرًا إلى" أن الخسائر البشرية تجاوزت 280 عنصرا".

وأضاف التحالف أنه تم تنفيذ 27 عملية استهداف لميليشيات الحوثي في محافظة مأرب خلال 24 ساعة، مشيراً إلى "أن الاستهدافات دمرت 17 آلية عسكرية، فيما تجاوزت الخسائر البشرية 155 عنصرا إرهابيا".

وكان التحالف العربي أعلن في وقت سابق اليوم، تدمير 6 مواقع لتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة في محافظة حجة شمال اليمن، بعد محاولة جماعة الحوثي استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية جنوبي المملكة.

ونقلت قناة "العربية" السعودية، عن التحالف قوله إن جماعة الحوثي تعمدت استهداف البنية التحتية للاتصالات المدنية في جنوب السعودية مساء أمس الجمعة.

وذكر التحالف أن الحوثيين حاولوا للمرة الثالثة استهداف الاتصالات المدنية بطائرات مسيرة مفخخة.



