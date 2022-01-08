الهند تسجل نحو 142 ألف إصابة جديدة بكورونا في حصيلة قياسية لليوم الثاني

نيودلهي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 141 ألفا و986 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية بارتفاع 21% عن حصيلة أمس؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس التاجي في البلاد إلى 35 مليونا و368 ألفا و372 حالة.

وأفادت وزارة الصحة - وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم السبت، بأنه تم تسجيل 285 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 483 ألفا و463 حالة.. مضيفة أن 40 ألفا و895 حالة تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 34 مليونا و412 ألفا و740 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 472 ألفا و169 حالة.