مقتل 9 أشخاص على الأقل بعدما دمر انفجار غاز مقصفا في الصين

05:20 م الجمعة 07 يناير 2022
مقتل 9 أشخاص على الأقل بعدما دمر انفجار غاز مقصفا في الصين

انفجار ارشيفية

بكين - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء انهيار مقصف محلي في مدينة شونج كينج بجنوب غرب الصين عقب انفجار غاز اليوم الجمعة.

ويعتقد أن 11 شخصا دفنوا تحت الأنقاض عقب الانفجار في مقاطعة ولونج بالمدينة. وكانت ترددت أنباء في البداية أن أكثر من عشرين شخصا دفنوا تحت الأنقاض.

ويواصل عمال الإنقاذ البحث عن ناجين محاصرين تحت أنقاض المقصف الذي يخدم مكاتب محلية قريبة.

انفجار الصين مدينة شونج كينج

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