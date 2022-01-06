إيران تدعو لعدم تمكين "العناصر الأجنبية" من استغلال تطورات كازاخستان

طهران- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن بلاده تولي اهتماما بالأمن والاستقرار في كازاخستان، وحث على ضرورة عدم إفساح المجال أمام استغلال العناصر الأجنبية للتطورات الجارية في هذا البلد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"نعتقد أن كازاخستان الشقيقة، حكومة وشعبا، قادرة على معالجة مشاكلها من خلال الحوار السلمي وعلى أساس مصالحها الوطنية".

وشدد على أن "الأمن والاستقرار في كازاخستان يحظى بأهمية لدينا، ويجب ألا تتوفر أرضية لاستغلال العناصر الأجنبية للتطورات فيها"، معربا عن أمله بأن يعود الأمن والاستقرار إليها على وجه السرعة.

وتشهد كازاخستان منذ أيام احتجاجات عنيفة على ارتفاع أسعار الطاقة. وطلب رئيسها قاسم جومارت توكاييف من "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة، المساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها بلاده.