إيران تدعو لعدم تمكين "العناصر الأجنبية" من استغلال تطورات كازاخستان

03:14 م الخميس 06 يناير 2022
إيران تدعو لعدم تمكين "العناصر الأجنبية" من استغلال تطورات كازاخستان

سعيد خطيب زاده

طهران- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن بلاده تولي اهتماما بالأمن والاستقرار في كازاخستان، وحث على ضرورة عدم إفساح المجال أمام استغلال العناصر الأجنبية للتطورات الجارية في هذا البلد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"نعتقد أن كازاخستان الشقيقة، حكومة وشعبا، قادرة على معالجة مشاكلها من خلال الحوار السلمي وعلى أساس مصالحها الوطنية".

وشدد على أن "الأمن والاستقرار في كازاخستان يحظى بأهمية لدينا، ويجب ألا تتوفر أرضية لاستغلال العناصر الأجنبية للتطورات فيها"، معربا عن أمله بأن يعود الأمن والاستقرار إليها على وجه السرعة.

وتشهد كازاخستان منذ أيام احتجاجات عنيفة على ارتفاع أسعار الطاقة. وطلب رئيسها قاسم جومارت توكاييف من "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة، المساعدة في استعادة النظام العام بعد أعمال الشغب التي شهدتها بلاده.

سعيد خطيب زاده كازاخستان الخارجية الإيرانية أسعار الطاقة طهران

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

27

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

389454

إجمالي الإصابات

21863

إجمالي الوفيات

323913

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. مفيش ميكروباصات على الدائري.. تصريحات من الطرق والكباري بشأن الأتوبيس الترددي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا