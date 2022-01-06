أفغانستان: مقتل رئيس مخابرات إقليم لاجمان

كابول- (د ب أ):

أعلن مسؤولون في أفغانستان مقتل مولوي ألفت هاشمي، رئيس إدارة المخابرات في إقليم لاجمان الواقع شرقي البلاد، الليلة الماضية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية اليوم الخميس عن صلاح الدين زاهد، المتحدث باسم حاكم الاقليم، قوله إن هاشمي لقي حتفه منتصف ليل الأربعاء بمدينة "مهترلام" في وسط الإقليم، بينما كانت قافلته تقوم بدورية في المدينة.

وأوضح المتحدث أن هاشمي لقي حتفه في حادث مروري أسفر أيضا عن إصابة خمسة من حرسه الشخصي، مشيرا إلى أن بعض المصابين وُصفت حالتهم بالخطيرة.