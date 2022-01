كتب - محمد صفوت:

اضطرابات غير مسبوقة تشهدها كازاخستان، بدأت باحتجاجات على رفع أسعار الوقود، وسرعان ما تحولت لأعمال عنف وشغب، سقط خلالها عددًا من القتلى من المتظاهرين وقوات الأمن التي حاولت التصدي لهم.

حاولت الحكومة في بداية الاحتجاجات التي اندلعت مساء الأحد، تهدئة المتظاهرين عبر الموافقة على خفض سعر الغاز الطبيعي المسال، لكن محاولاتها باءت بالفشل، وسط أنباء عن مقتل متظاهر.

بدأت الاحتجاجات في مدينة جاناوزن غربي كازاخستان، ثم امتدت إلى مدينة أكتاو الشاطئية الواقعة على بحر قزوين، ثم إلى ألماتي أكبر مدن البلاد.

ونقل التلفزيون الحكومي، عن بيان للحكومة قوله، إنه تم اعتقال مدير مصنع لمعالجة الغاز ومسؤولاً آخر بتهمة "رفع أسعار الغاز دون سبب".

اليوم، أفادت وكالات أنباء محلية ودولية، باقتحام متظاهرين لمباني إدارية حكومية ومقرًا رئاسيًا في ألماتي وهي أكبر مدينة بالبلاد، رغم تطويق الجيش للمنطقة بالأسلاك إلا أنها لم توقف المحتجين، الذين اقتحموا المباني وحرقوا عددًا منها.

Putin's spokesperson Dmitry Peskov said that it is important that no one interferes with the situation in #Kazakhstan from the outside. I think I heard it somewhere. Oh, wait. They talked the same about the protests in #Belarus. And then who interfered? Correct, the Kremlin pic.twitter.com/XseCRsTL9O