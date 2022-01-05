رئيس الوزراء اللبناني: موازنة 2022 باتت جاهزة

11:19 ص الأربعاء 05 يناير 2022
رئيس الوزراء اللبناني: موازنة 2022 باتت جاهزة

رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي

بيروت- (د ب أ):

أبلغ رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء الرئيس اللبناني ميشال عون أن "الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم استلامها خلال اليومين المقبلين".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن ميقاتي قوله ، بعد لقائه الرئيس عون اليوم في بعبدا ، إنه "فور استلام الموازنة سيتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد".

وأكد أن "الاجتماع مع الرئيس عون كان مثمرا وتم الاتفاق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب".

يذكر أن مجلس الوزراء لم ينعقد منذ 12 أكتوبر الماضي، وفي آخر جلسة له طالب وزراء " حركة أمل" و " حزب الله "بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ولم ينعقد مجلس الوزراء منذ ذلك التاريخ، ويشترط وزراء "حركة أمل" و " حزب الله" المشاركة في جلسات الحكومة حال اتخذت الحكومة موقفاً من القاضي البيطار.

نجيب ميقاتي بيروت مجلس الوزراء اللبناني ميشال عون

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