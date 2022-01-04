إصابة رئيس وزراء العاصمة الهندية بفيروس كورونا

نيودلهي- (د ب ا):

أعلن رئيس وزراء العاصمة الهندية دلهي أرفيند كيجريوال، الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا.

وقال كيجريوال إنه عزل نفسه في منزله.

ونقلت شبكة " ان دي تي في" عن كيجريوال، الذي ظهر في عدة مسيرات انتخابية في ولايات اوتار براديش والبنجاب واوتارخاند خلال الثلاثة أيام الماضية، القول إنه يعاني من "أعراض متوسطة".

وكتب كيجريوال "لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. أعراضي متوسطة. عزلت نفسي في منزلي. رجاء كل من خالطني خلال الأيام القليلة الماضية أن يقوم بعزل نفسه والخضوع للاختبار".

ويقود كيجريوال (53 عاما) حملة قوية من أجل حزبه" آم آدامي" في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في الهند.

وقال وزير الصحة في دلهي ساتيندار جاين" إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا ليست بالأمر الكبير. ولكن يتعين أن يلتزم الجميع بالحذر وسوف يحظون بالحماية في حال ارتدوا الكمامات".

وسجلت دلهي 4099 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وحالة وفاة واحدة.