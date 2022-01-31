مجلس المسلمين بألمانيا يسقط عضوية جمعية مقربة من "الإخوان"

(دويتشه فيله)

وافق أعضاء المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا على إسقاط عضوية جمعية "التجمع الإسلامي الألماني"، التي تصنفها السلطات الأمنية الألمانية جماعة تابعة لجماعة الإخوان. فما هي تلك الجمعية؟ وماذا يربطها بالإخوان المسلمين؟

استبعد المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا جمعية صنفها جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على أنها تابعة لشبكة الإخوان.

وقال المجلس الذي يضم في عضويته عددا من المنظمات والجمعيات والاتحادات الإسلامية في ألمانيا، اليوم الاثنين، إن المجلس قرر خلال الجمعية العامة لممثليه والتي انعقدت افتراضيا في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، استبعاد جمعية "التجمع الإسلامي الألماني" (DMG) وأعضائها، مشيرة إلى أن طلبًا بهذا الخصوص حصل على تأييد أغلبية الثلثين التي تشترطها اللائحة التأسيسية.

وجاء في تقرير هيئة حماية الدستور عن عام 2020 أن جمعية "DMG" التي كانت تسمى سابقًا (التجمع الإسلامي في ألمانيا) يمكن اعتبارها جزءا من الشبكة العالمية للإخوان "ومنظمتها المركزية في ألمانيا"، وذلك بناء على التشابكات الوثيقة في الهياكل والمناصب مع جماعة الإخوان.

ونقلت الاستخبارات الداخلية عن حكم صادر من المحكمة الإدارية في ولاية هيسن في عام 2017 القول إن القناعات الأساسية للجمعية تتضمن إقامة أنظمة سيادة إسلامية لا تتوافق مع مبادئ ديمقراطية مثل حرية الرأي والسيادة الشعبية والمساواة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد أعضاء جمعية "دي إم جي" يصل حاليًا إلى 1450 عضوًا.