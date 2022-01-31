قفزت من مبنى مكون من 60 طابقا.. انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة

09:07 م الإثنين 31 يناير 2022
قفزت من مبنى مكون من 60 طابقا.. انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة

انتحار ملكة جمال الولايات المتحدة تشيسلي كريست

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وكالات:
أقدمت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، تشيسلي كريست، على إنهاء حياتها بعد أن قفزت من مبنى شاهق وسط مدينة نيويورك، بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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وقالت مصادر، إن كريست، 30 عاما، قفزت من مبنى أوريون الفاخر المكون من 60 طابقا، صباح الأحد، وعثر عليها ميتة في الشارع.
وأضافت المصادر، إن كريست تركت وراءها ملاحظة تقول إنها تريد أن تترك كل شيء لوالدتها، موضحة أن كريست عاشت في الطابق التاسع من المبنى وكانت بمفردها عندما قفزت من شرفة في الطابق التاسع والعشرين.

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وقالت المصادر إنها شوهدت لآخر مرة على الشرفة.
وأعرب الأصدقاء والجيران عن حزنهم على فقدان ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة تشيسلي كريست.
وقالت، ماكينزي ديفينا، الفائزة السابقة بملكة جمال ساوث كارولينا، والتي تنافست ضد كريست في مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2019، إن كريست امرأة مذهلة ومؤثرة".

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أما بيلي بوش، فقد نشر صورة لكريست، قائلا: "كانت إيجابية، وتعمل بجد، ومرحة ، وبالطبع جميلة".
ووصفت زميلة "إضافية" أخرى، رينيه بارغ، كريست بأنها "أحلى وأطيب وأذكى امرأة قابلتها على الإطلاق".
من جهتها، أكدت عائلة ملكة الجمال السابقة وفاة كريست في بيان، لافتة إلى أن "نورها كان مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها".

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