السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الإمارات ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها

الرياض - ( د ب أ)

أكدت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، وقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها عقب استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المناطق المدنية.

وأدانت وزارة الخارجية السعودية واستنكرت، في بيان لها اليوم الاثنين، بشدة محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي.

وأكدت المملكة "وقوفها التام مع دولة الإمارات تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها"، مشددة "على استمرارها بالتصدي للمحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن".

وجددت الوزارة " تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

واعترضت الدفاعات الإماراتية مساء الأحد صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه الأراضي الإماراتية، يتزامن الهجوم مع زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيل إسحق هرتسوج، ليؤكد مكتبه في بيان أن الزيارة "مستمرة".

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن أن حركة الملاحة الجوية "تسير بالشكل المعتاد".

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية إنها اعترضت ودمرت صاروخا بالستيا أطلق من اليمن باتجاه أراضي الإمارات، من دون أن تتسبب عملية الاعتراض في "أية خسائر"، في ثالث هجوم يشنه الحوثيون على الدولة الخليجية هذا الشهر.