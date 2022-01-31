أبو الغيط يبحث مع الرجوب مستجدات القضية الفلسطينية

القاهرة – (أ ش أ):

بحث السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال لقائه اليوم بمقر الجامعة مع جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، مستجدات القضية الفلسطينية، بما في ذلك سُبل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها في المرحلة الحالية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بالجامعة العربية بأن أبو الغيط استمع إلى عرضٍ قدمه الرجوب للأوضاع الفلسطينية، متضمنا تقييما لتضاؤل احتمالات إحياء المسار السلمي نتيجة للمواقف المتشددة للائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أهمية تماسك الجبهة الفلسطينية الداخلية، وضرورة الحفاظ على أسس القضية الفلسطينية وحل الدولتين بالرغم من صعوبة الوضعين الدولي والإقليمي في هذه المرحلة.