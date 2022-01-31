بايدن يطالب طالبان بإطلاق سراح رهينة أمريكي محتجز في أفغانستان

واشنطن- (د ب أ):

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإطلاق الفوري لسراح أحد المحاربين القدامى بالبحرية الأمريكية والمحتجز في أفغانستان منذ عامين تقريبا.

وكان مارك فريريكس، المهندس المدني من ولاية إلينوي، قد احتجز كرهينة في أفغانستان في يناير عام 2020.

وقال بايدن في بيان"إن تعريض سلامة الأمريكيين او أي مدنيين أبرياء للخطر أمر غير مقبول دائما، وأن احتجاز الرهائن تحديدا هو فعل قاس وجبان".

وتابع البيان"على طالبان أن تطلق فورا سراح مارك قبل أن تتوقع أن يؤخذ في الإعتبار طموحها في الحصول على الشرعية. هذا أمر غير قابل للتفاوض".

يشار إلى أنه منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان في أغسطس الماضي، لا يزال غير معترف بها كقيادة شرعية لأفغانستان من قبل المجتمع الدولي.

وتم تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني في الخارج منذ استيلاء طالبان على السلطة.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أنه من المرجح أن يعاني 7ر4 مليون أفغاني من سوء التغذية الحاد هذا العام، من بينهم 9ر3 مليون طفل، في حين أن 131 ألف طفل معرضون لخطر المجاعة إذا لم يحصلوا على مساعدات إضافية.