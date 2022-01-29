"انتشار الفتن والعنصرية".. مجلس سيادة السودان: الوضع في البلاد على مفترق طرق

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الوضع الذي يعيشه السودان يضعه على مفترق طرق، بسبب انتشار الفتن وتنامي خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية، مشيرا إلى أن البعض ظل يثير الأحقاد بين السودانيين من أجل تحقيق مفاهيم وأجندة خاصة دون مراعاة استقرار البلاد وسلامتها.

ودعا دقلو - خلال لقائه اليوم /السبت/ مع قيادات الإدارات الأهلية بالسودان - تلك الإدارات إلى ضرورة دعم ومساندة التوافق الوطني، مشددا على أهمية حياديتها وعدم انحيازها لأي طرف، لتكون مؤهلة لمواجهة من يقفون ضد إرادة الشعب السوداني ورغبته في الوفاق.

وشدد على ضرورة توافق الأحزاب السياسية على رؤية موحدة تحقق مصلحة السودان، موضحا أن أي انتخابات لا يمكن أن تجرى بدون الأحزاب السياسية.

وأعرب عن أسفه على التراجع الكبير الذي أصاب السودان بسبب الخلافات، منوها بأن توافق السودانيين من شأنه إعادة السودان إلى وضعه الطبيعي.

وأشار نائب رئيس مجلس السيادة، إلى أهمية قيام الإدارة الأهلية بواجبها التاريخي والتواصل مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية لإقناعها بالسير في اتجاه الوفاق الوطني.

وقال دقلو إن الجميع سيواجهون من يرفض الوفاق، موضحا أن الحل الحاسم لأزمة السودان لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات.

وأضاف: "هناك من يقف في خانة الرفض لجميع الأطروحات التي تحقق استقرار البلاد"، مؤكدا أن هؤلاء سيواجهون برفض جميع السودانيين.

وأكد دقلو موافقتهم على مبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة في السودان، على أن يكون رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس" فولكر بيرتس مسهلا وليس وسيطا بين الأطراف، مشددا على عدم معاداتهم أو رفضهم للمجتمع الدولي وإنما رفضهم للتدخل في الشؤون الداخلية للسودان.