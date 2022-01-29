السعودية تجدد وقوفها مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه

الرياض - (د ب أ)

جددت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت وقوفها الكامل مع العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها عقب الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم السبت "عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي بالعراق".

وأكدت الوزارة "رفضها القاطع لهذا الاعتداء الغادر الذي يهدد استقرار جمهورية العراق والمنطقة، وسلامة الملاحة الجوّية فيها، وبما يقوض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب".

وشددت الوزارة "على موقف المملكة الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته".

وجددت السعودية، بحسب البيان "وقوفها الكامل مع العراق فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وتأكيدها على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف".

وكشفت الحكومة العراقية عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الأخير على مطار بغداد، ووجهت نداء بهذا الصدد إلى الأحزاب والتيارات السياسية داخل البلاد والدول الصديقة في المنطقة وخارجها.

وذكرت خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان لها أن "عصابات اللادولة الإرهابية" استهدفت مطار بغداد الدولي فجر الجمعة بخمسة صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مؤكدة أن الهجوم ألحق أضرارا بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج.