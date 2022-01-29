هل تنقل قوارض الهامستر عدوى كورونا للبشر؟ دراسة تجيب

03:03 م السبت 29 يناير 2022
هل تنقل قوارض الهامستر عدوى كورونا للبشر؟ دراسة تجيب

قوارض الهامستر

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هونج كونج- (د ب أ):

خلص باحثون في هونج كونج إلى دليل على أن قوارض الهامستر يمكن أن تنقل عدوى فيروس كورونا للبشر، وربطوا القوارض الأليفة بحالات عدوى بين البشر في المدينة.

وقدّمت الدراسة المنشورة السبت في دورية ذا لانست الطبية كنسخة أولية لم تتم مراجعتها بعد، أول دليل موثق على انتقال المتحور دلتا من قوارض الهامستر إلى الإنسان.

وسجل باحثون من جامعة هونج كونج وحكومة المدينة حالتين منفصلتين لهذا الانتقال، بعد فحص مسحات وعينات دم من حيوانات تم جمعها من متاجر محلية للحيوانات الأليفة.

وخلصت الدراسة إلى أن حيوان الهامستر الخاضع للفحص أصيب بكورونا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر تقريبا، قبل استيراده إلى هونج كونج، ما يشير إلى أن تجارة هذه الحيوانات الأليفة قد تكون سببا وراء انتشار كورونا عبر الحدود.

وقال الباحثون: "تكشف هذه الدراسة أن الهامستر الأليف يمكن أن يصاب بعدوى سارس- كوفيد-2 في ظروف الحياة العادية ويمكن أن ينقل الفيروس مرة أخرى إلى البشر ... سارس-كوفيد-2 المنتشر في الهامستر يمكن أن يسمح بانتقال الفيروس بشكل مستدام بين البشر".

ومرت حكومة هونج كونج بإعدام آلاف من قوارض الهامستر بعد تفشي العدوى في متاجر الحيوانات الأليفة. ونصحت السكان في وقت سابق من هذا الشهر بتسليم الهامستر الذي تم شراؤه في 22 كانون الأول/ديسمبر أو بعد ذلك من أجل "القتل الرحيم"، بعد أن ثبتت إصابة بعض العاملين في متاجر الحيوانات الأليفة والعملاء بالفيروس، وثبتت إصابة بعض الحيوانات المستوردة من هولندا في المتاجر بكورونا.

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